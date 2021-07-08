«Динамо», скорее всего, отдаст своего новичка в аренду в «Урал»

Как стало известно «СЭ», «Динамо» с большой долей вероятности отдаст новичка команды Луку Гагнидзе на год в аренду в «Урал».

Бело-голубые приобрели 18-летнего грузинского полузащитника за 1,5 миллиона евро у тбилисских одноклубников нынешним летом, однако он пока не готов к борьбе за место в стартовом составе московского клуба, которому к тому же надо учитывать лимит на легионеров.