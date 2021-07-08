«Динамо», скорее всего, отдаст своего новичка в аренду в «Урал»
20:31
Как стало известно «СЭ», «Динамо» с большой долей вероятности отдаст новичка команды Луку Гагнидзе на год в аренду в «Урал».
Бело-голубые приобрели 18-летнего грузинского полузащитника за 1,5 миллиона евро у тбилисских одноклубников нынешним летом, однако он пока не готов к борьбе за место в стартовом составе московского клуба, которому к тому же надо учитывать лимит на легионеров.
18-летний футболист с 13 лет находился в системе тбилисского «Динамо». На его счету 16 матчей, один гол и три передачи за основную команду тбилисцев. Выступал за юношескую сборную Грузии, также является кандидатом в молодежную команду страны.
Читайте также
2
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю