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«Динамо», скорее всего, отдаст своего новичка в аренду в «Урал»

20:31
Лука Гагнидзе (справа). Фото ФК «Динамо»
Лука Гагнидзе (справа). Фото ФК «Динамо»
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Как стало известно «СЭ», «Динамо» с большой долей вероятности отдаст новичка команды Луку Гагнидзе на год в аренду в «Урал».

Бело-голубые приобрели 18-летнего грузинского полузащитника за 1,5 миллиона евро у тбилисских одноклубников нынешним летом, однако он пока не готов к борьбе за место в стартовом составе московского клуба, которому к тому же надо учитывать лимит на легионеров.

18-летний футболист с 13 лет находился в системе тбилисского «Динамо». На его счету 16 матчей, один гол и три передачи за основную команду тбилисцев. Выступал за юношескую сборную Грузии, также является кандидатом в молодежную команду страны.

 
 

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Константин Алексеев все материалы автора

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