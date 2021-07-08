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Бальбуэна подписал контракт с «Динамо»

22:00
Фабиан Бальбуэна. Фото Instagram
Фабиан Бальбуэна. Фото Instagram
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Как и сообщал «СЭ», защитник Фабиан Бальбуэна подписал контракт с «Динамо». Об этом сообщил журналист Рамиро Аранда в Instagram. Соглашение рассчитано на четыре года.

29-летний центральный защитник Бальбуэна минувший сезон провел в «Вест Хэме», сыграв в АПЛ 14 матчей. На его счету 14 матчей за сборную Парагвая. Контракт игрока с английским клубом закончился, он перейдет в «Динамо» на правах свободного агента.

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Виталий Айрапетов все материалы автора

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