Бальбуэна подписал контракт с «Динамо»
22:00
Как и сообщал «СЭ», защитник Фабиан Бальбуэна подписал контракт с «Динамо». Об этом сообщил журналист Рамиро Аранда в Instagram. Соглашение рассчитано на четыре года.
29-летний центральный защитник Бальбуэна минувший сезон провел в «Вест Хэме», сыграв в АПЛ 14 матчей. На его счету 14 матчей за сборную Парагвая. Контракт игрока с английским клубом закончился, он перейдет в «Динамо» на правах свободного агента.
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