«Пари НН» — «Спартак»: видео голов

«Спартак» победил «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» — 2:1.

Встреча прошла на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде.

Счет на 28-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Адриан Бальбоа. На 45+1-й минуте ответный гол с пенальти забил полузащитник красно-белых Эсекьель Барко. На 72-й минуте отличился капитан и полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

28-я минута. Адриан Бальбоа — 1:0

45+1-я минута. Эсекьель Барко — 1:1

72-я минута. Роман Зобнин — 1:2

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игры.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 14:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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