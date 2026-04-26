«Динамо» — «Сочи»: стартовые составы команд

«Динамо» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ. Игра начнется в 17.00 и пройдет в Москве.

«Динамо»: Расулов, Касерес, Майсторович, Осипенко, Рикардо, Скопинцев, Глебов, Чавес, Бителло, Гомес, Тюкавин.

«Сочи»: Дегтев, Заика, Солдатенков, Марсело, Макарчук, Кравцов, Мухин, Магаль, Ежов, Игнатов, Ильин.

После 26 туров «Динамо» набрало 35 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Сочи» с 18 очками располагается на 16-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 17:00. ВТБ Арена (Москва)

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