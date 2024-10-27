«Пари НН» — «Спартак»: команды не открыли счет в первом тайме

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Первый тайм матча 13-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Спартаком» завершился нулевой ничьей — 0:0.

На 30-й минуте желтую карточку получил полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс.

Игра проходит в Нижнем Новгороде. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари НН» — «Спартак».