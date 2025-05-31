«Пари НН» и «Сочи» сыграют в ответном матче стыков РПЛ и ФНЛ 31 мая

«Пари НН» и «Сочи» сыграют в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ в субботу, 31 мая. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию ответного стыкового матча в Нижнем Новгороде. Отслеживать ключевые события и результат игры «Пари НН» — «Сочи» можно также в матч-центре «СЭ».

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.

31 мая 2025, 17:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

Трансляцию переходных матчей между клубами РПЛ и первой лиги бесплатно в прямом эфире показывает онлайн-платформа VK Видео.

Первый матч между соперниками в Сочи на стадионе «Фишт» завершился победой нижегородцев — 2:1.