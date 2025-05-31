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31 мая 2025, 07:30

«Пари НН» — «Сочи»: во сколько начало матча, где смотреть трансляцию

«Пари НН» и «Сочи» сыграют в ответном матче стыков РПЛ и ФНЛ 31 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Пари НН» и «Сочи» сыграют в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ в субботу, 31 мая. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию ответного стыкового матча в Нижнем Новгороде. Отслеживать ключевые события и результат игры «Пари НН» — «Сочи» можно также в матч-центре «СЭ».

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.
31 мая 2025, 17:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:3
Сочи

Трансляцию переходных матчей между клубами РПЛ и первой лиги бесплатно в прямом эфире показывает онлайн-платформа VK Видео.

Первый матч между соперниками в Сочи на стадионе «Фишт» завершился победой нижегородцев — 2:1.

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Первая лига
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Сочи
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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