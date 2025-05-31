«Пари НН» — «Сочи»: во сколько начало матча, где смотреть трансляцию
«Пари НН» и «Сочи» сыграют в ответном матче стыков РПЛ и ФНЛ 31 мая
«Пари НН» и «Сочи» сыграют в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ в субботу, 31 мая. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде и начнется в 17.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию ответного стыкового матча в Нижнем Новгороде. Отслеживать ключевые события и результат игры «Пари НН» — «Сочи» можно также в матч-центре «СЭ».
Трансляцию переходных матчей между клубами РПЛ и первой лиги бесплатно в прямом эфире показывает онлайн-платформа VK Видео.
Первый матч между соперниками в Сочи на стадионе «Фишт» завершился победой нижегородцев — 2:1.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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