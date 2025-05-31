«Ахмат» и «Урал» сыграют в ответном матче стыков РПЛ и ФНЛ 31 мая

«Ахмат» и «Урал» встречаются в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ в субботу, 31 мая. Игра в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» начинается в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию стыкового матча в Грозном. Отслеживать ключевые события и результат игры «Ахмат» — «Урал» можно в матч-центре нашего сайта.

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31 мая 2025, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

Первый матч между соперниками в Екатеринбурге завершился хозяев — 2:1. Главный тренер грозненцев Сергей Ташуев после поражения покинул свой пост. К ответному матчу команду готовил тренерский штаб во главе с Федором Щербаченко.