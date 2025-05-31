«Ахмат» — «Урал»: во сколько начало матча, где смотреть трансляцию
«Ахмат» и «Урал» сыграют в ответном матче стыков РПЛ и ФНЛ 31 мая
«Ахмат» и «Урал» встречаются в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ в субботу, 31 мая. Игра в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» начинается в 19.30 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию стыкового матча в Грозном. Отслеживать ключевые события и результат игры «Ахмат» — «Урал» можно в матч-центре нашего сайта.
Переходные матчи между клубами РПЛ и первой лиги бесплатно в прямом эфире транслирует онлайн-платформа VK Видео.
Первый матч между соперниками в Екатеринбурге завершился хозяев — 2:1. Главный тренер грозненцев Сергей Ташуев после поражения покинул свой пост. К ответному матчу команду готовил тренерский штаб во главе с Федором Щербаченко.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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