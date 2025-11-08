«Динамо» — «Акрон»: Сергеев отыграл один мяч

Московское «Динамо» сократило отставание в счете в матче против «Акрона» в 15-м туре РПЛ — 1:2.

На 88-й минуте забил Иван Сергеев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.