«Пари НН» — «Ростов»: Царукян открыл счет в матче

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян забил на 75-й минуте матча 12-го тура РПЛ с «Ростовом» — 1:0.

Хуан Боселли с левого фланга сделал подачу в штрафную «Ростова», откуда Царукян пробил с лета в дальний угол ворот.

Царукян вышел на поле на 64-й минуте, заменив Огнена Ожеговича.