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Сегодня, 15:45

Баранник заявил, что не может назвать Соболева прекрасным форвардом

Ана Горшкова
Корреспондент
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футболист «Зенита» Александр Соболев
Александр Соболев.
Фото ФК «Зенит»

Бывший тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник поделился мнением о линии атаки сине-бело-голубых.

«Не знаю даже, какую линию атаки сейчас можно назвать оптимальной. У них есть прекрасные молодые бразильцы, прекрасный центрфорвард. Выбор богатый. Семак выбирает из тех, кто на сегодня показывает наилучшие результаты на тренировках. Глушенков — это, естественно, потеря, потому что он поймал кураж, стал бомбардиром. Это очень печально, что на пике он получил нелепую травму. Кого я назвал прекрасным форвардом? Не Соболева (смеется). Пока я не могу дать ему таких эпитетов. Конечно, я имел ввиду Кассьерру», — приводит слова Баранника Legalbet.

После 12 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место с 29-ю очками.

Источник: Legalbet
Александр Соболев
ФК Зенит
Дмитрий Баранник
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 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
2
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
3
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
10
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
13
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
14
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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19.10 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
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