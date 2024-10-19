Баранник заявил, что не может назвать Соболева прекрасным форвардом

Бывший тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник поделился мнением о линии атаки сине-бело-голубых.

«Не знаю даже, какую линию атаки сейчас можно назвать оптимальной. У них есть прекрасные молодые бразильцы, прекрасный центрфорвард. Выбор богатый. Семак выбирает из тех, кто на сегодня показывает наилучшие результаты на тренировках. Глушенков — это, естественно, потеря, потому что он поймал кураж, стал бомбардиром. Это очень печально, что на пике он получил нелепую травму. Кого я назвал прекрасным форвардом? Не Соболева (смеется). Пока я не могу дать ему таких эпитетов. Конечно, я имел ввиду Кассьерру», — приводит слова Баранника Legalbet.

После 12 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место с 29-ю очками.