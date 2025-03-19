«Пари НН» провел субботник на Кубенцевском некрополе

Сотрудники, игроки академии и футболисты клуба убрали мусор в месте захоронения героев Великой Отечественной войны на Кубенцевском некрополе в Балахне.

«Пари НН» совместно с партнерами из охранного агентства «Группа-А», представителями администрации Балахнинского округа и представителями общественности убрали с могил ветки и сучья сломанных деревьев, освободили некрополь от огромного количества мусора. Всего с кладбища было убрано и вывезено более пятидесяти кубических метров мусора.

На Кубенцевском кладбище похоронены воины Великой Отечественной, в том числе и герой Советского союза Николай Кожанов.