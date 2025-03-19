Футбол
19 марта, 15:55

В «Динамо» Махачкала сообщили, что Хабиб сыграет за клуб в случае выхода в Лигу чемпионов

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном выступлении Хабиба Нурмагомедова за дагестанский клуб в РПЛ.

«С Хабибом у нас тоже сохранились хорошие отношения. Выйти в матче РПЛ? Если мы будем играть в Лиге чемпионов (смеется). Другое ему неинтересно», — сказал Гаджиев «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» набрало 21 очко в 21 матче и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

  • treider

    Да, обойдется.

    02.04.2025

  • ANTI BOMG

    Вроде до 1 апреля еще более 10 дней.:joy::rofl::sweat_smile:

    19.03.2025

  • Slim Tallers

    А в случае выхода в Лигу Чемпионов Ахмата,за него сыграет Кадыров,который с медальками.

    19.03.2025

  • Спринт

    Каспийску только бойца без мозгов, из боёв без мозгов, только на футбольном поле и не хватает .. **

    19.03.2025

  • Alexey Bulatov

    Т.е.никогда!

    19.03.2025

  • Андрей Коняхин

    Ждём!

    19.03.2025

