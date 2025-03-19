В «Динамо» Махачкала сообщили, что Хабиб сыграет за клуб в случае выхода в Лигу чемпионов

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном выступлении Хабиба Нурмагомедова за дагестанский клуб в РПЛ.

«С Хабибом у нас тоже сохранились хорошие отношения. Выйти в матче РПЛ? Если мы будем играть в Лиге чемпионов (смеется). Другое ему неинтересно», — сказал Гаджиев «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» набрало 21 очко в 21 матче и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.