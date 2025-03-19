Луис Энрике возглавил список самых подорожавших игроков РПЛ по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt составил список самых подорожавших игроков РПЛ.

Первое место занял нападающий «Зенита» Луис Энрике, чья рыночная стоимость выросла на 3 миллиона евро и теперь составляет 25 миллионов. В тройку попали хавбек ЦСКА Матвей Кисляк — 4 миллиона евро (рост составил 2,8 миллиона евро), а также вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев — 5 миллионов (рост — 1,5 миллиона евро).

На 1,5 миллиона евро выросла стоимость защитника московского «Динамо» Хуана Касереса (общая стоимость — 2,5 миллиона). По 1 миллиону к своей стоимости прибавили форвард «Зенита» Педро (10 миллионов), полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (9 миллионов), вингер «Спартака» Пабло Солари (8 миллионов) и хавбек красно-белых Кристофер Мартинс (6 миллионов).