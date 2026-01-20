«Пари НН» отдал хавбека Бреславцева в аренду в «Химик»

«Пари НН» достиг договоренности о трансфере полузащитника Ивана Бреславцева в «Химик», сообщает пресс-служба нижегородцев.

Клуб из Дзержинска арендует 20-летнего россиянина до конца сезона-2025/26.

На счету Бреславцева 41 матч за молодежную команду «Пари НН», в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

«Пари НН» после 18 туров РПЛ набрал 14 очков и занимает 14-е место в таблице.