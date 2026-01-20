Евсеев — после победы «Динамо» на сборах: «Приятно, что команда выполняет то, что мы тренируем»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал победу над белградским «ИМТ» в контрольном матче в Турции.

«Мы тренируемся десять дней. И сегодня что-то в атакующей линии у нас получалось. В частности, в ситуации со вторым забитым мячом — хорошая комбинация. Это радует. Понятно, что не все еще получается. Есть соперник, который что-то не позволял. Но мы, по крайней мере, увидели плоды той работы, которую успели проделать», — приводит пресс-служба «Динамо» слова Евсеева.

Он отметил, что команда пока не в оптимальном состоянии.

«Игроки пока в разных состояниях. Кто-то около года не играл из-за травмы, много молодых ребят, еще не в полном составе мы — не все вернулись из сборных. По сумме этих причин сыграли смешанными составами. Приятно, что команда выполняет то, что мы тренируем», — пояснил Евсеев.

Говоря об обороне, тренер «Динамо» констатировал: «В обороне — да, возникали ситуации, в том числе из-за индивидуальных ошибок. Но, по крайней мере, ребята старались, равнодушных нет».

«Динамо» ушло на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Махачкалинцы набрали 15 очков в 18 турах.