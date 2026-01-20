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20 января, 13:26

Защитник «Спартака» Хлусевич — о возобновлении сезона РПЛ: «Начинаем все с чистого листа»

Анастасия Пилипенко

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился впечатлениями от подготовительного сбора и работой с новым главным тренером Хуаном Карседо.

«Пробежали достаточно хорошо. Закончили как обычно втроем. Как команда. Никого не выделяем. Для крайних защитников такие тесты удобнее — мы традиционно много бегаем, выполняем «рваную», челночную работу. То есть с подобными нагрузками часто встречаемся. Первые дни сборов проходят прекрасно. Тепло. Знакомимся с новым штабом, много общаемся. Нахожусь в хорошем состоянии.

В отпуске отдыхал не так много. Регулярно занимался с отцом. Но индивидуальная работа — это одно, а командная — совсем иное. Впереди тактика и многое другое. Начинаем все с чистого листа и надеемся на максимальный результат», — приводит слова Хлусевича пресс-служба «Спартака».

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2028 года. До этого Карседо возглавлял «Пафос».

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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