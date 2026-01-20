Защитник «Спартака» Хлусевич — о возобновлении сезона РПЛ: «Начинаем все с чистого листа»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился впечатлениями от подготовительного сбора и работой с новым главным тренером Хуаном Карседо.

«Пробежали достаточно хорошо. Закончили как обычно втроем. Как команда. Никого не выделяем. Для крайних защитников такие тесты удобнее — мы традиционно много бегаем, выполняем «рваную», челночную работу. То есть с подобными нагрузками часто встречаемся. Первые дни сборов проходят прекрасно. Тепло. Знакомимся с новым штабом, много общаемся. Нахожусь в хорошем состоянии.

В отпуске отдыхал не так много. Регулярно занимался с отцом. Но индивидуальная работа — это одно, а командная — совсем иное. Впереди тактика и многое другое. Начинаем все с чистого листа и надеемся на максимальный результат», — приводит слова Хлусевича пресс-служба «Спартака».

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2028 года. До этого Карседо возглавлял «Пафос».

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.