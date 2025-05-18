Нападающий «Спартака» Гарсия не смог объяснить спад команды после победы над «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о спаде команды после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

«Это была очень важная победа. После этого пошел спад. Я не знаю, как это объяснить, но, надеюсь, что такое больше никогда не произойдет», — сказал Гарсия «СЭ».

27-летний форвард перешел в «Спартак» из АЕКа в феврале 2025 года. За это время он сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 забитыми голами.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 51 очко в 28 матчах.