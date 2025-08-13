Орлов назвал трех самых популярных игроков в истории «Зенита»: «Иванов. Казаченок. Аршавин»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал самых популярных, по своей версии, футболистов в истории «Зенита».

— А кого вы считаете самым популярным футболистом в истории «Зенита»?

— Назову вам троих. По хронологии. Свой первый трофей «Зенит» завоевал в 1944 году. В финале Кубка СССР ленинградцы переиграли ЦДКА — 2:1. Так вот ворота «Зенита» защищал Леонид Иванов.

Во-вторых, это нападающий Владимир Казаченок. Его лдюбили в народе про него сочиняли кричалки: «Хочу ребенка от Володи Казаченка»! В 1980-м он помог «Зениту» завоевать бронзовые медали.

И, наконец. Андрей Аршавин.

Аршавин вообще ничего и никого не боялся. Для него на поле не существовало авторитетов. Потому-то и забил четыре мяча за «Арсенал» в ворота «Ливерпуля»! Уехал в Англию и не стушевался. Играл!

Ну и сейчас получаю удовольствие от его экспертизы. Мне кажется, он точно сформулировал проблему Глушенкова после игры с ЦСКА. Андрей сказал, что Максиму надо пропустить несколько матчей, чтобы выбраться из психологической ямы. Так и есть, я думал точно так же. Очень актуально. Все дело в его отношении к делу. Глушенкову надо психологически восстановиться.