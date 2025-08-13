Футбол
13 августа, 17:30

Орлов назвал трех самых популярных игроков в истории «Зенита»: «Иванов. Казаченок. Аршавин»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал самых популярных, по своей версии, футболистов в истории «Зенита».

— А кого вы считаете самым популярным футболистом в истории «Зенита»?

— Назову вам троих. По хронологии. Свой первый трофей «Зенит» завоевал в 1944 году. В финале Кубка СССР ленинградцы переиграли ЦДКА — 2:1. Так вот ворота «Зенита» защищал Леонид Иванов.

Во-вторых, это нападающий Владимир Казаченок. Его лдюбили в народе про него сочиняли кричалки: «Хочу ребенка от Володи Казаченка»! В 1980-м он помог «Зениту» завоевать бронзовые медали.

И, наконец. Андрей Аршавин.

Аршавин вообще ничего и никого не боялся. Для него на поле не существовало авторитетов. Потому-то и забил четыре мяча за «Арсенал» в ворота «Ливерпуля»! Уехал в Англию и не стушевался. Играл!

Ну и сейчас получаю удовольствие от его экспертизы. Мне кажется, он точно сформулировал проблему Глушенкова после игры с ЦСКА. Андрей сказал, что Максиму надо пропустить несколько матчей, чтобы выбраться из психологической ямы. Так и есть, я думал точно так же. Очень актуально. Все дело в его отношении к делу. Глушенкову надо психологически восстановиться.

Комментатор Геннадий Орлов рассуждает о&nbsp;популярности двух клубов&nbsp;&mdash; &laquo;Спартака&raquo; и &laquo;Зенита&raquo;.«Зенит» сравнялся со «Спартаком» по популярности. А у Семака еще есть время догнать Романцева». Мнение Орлова

Андрей Аршавин
ФК Зенит
Владимир Казаченок
Геннадий Орлов
  • hant64

    Я далёк от того, чтобы здесь спорить, просто я знаю точно, что два последних года перед армией (ноябрь 1982 года меня призвали), я смотрел еженедельно "Футбольное обозрение", которое вели Маслаченко и Перетурин, по очереди или по какому-то графику. И первый выпуск вышел в октябре 1980 года, но это не я так хорошо помню, просто сегодня подсмотрел время выхода первого выпуска).

    14.08.2025

  • Diman_madridista

    Смысл ставить в тройку Казаченка и тем более Иванова, которых в России никто не знает? Тем самым лишь подчеркивает что до 2000-х годов у Зенита была вообще никакущая история. Вылет в 1967-м из высшей лиги, который не состоялся лишь благодаря юбилею ВОСР, вылет из КЕЧ от, прости господи, Куусюси, разгромы от Динамо Дрездена и Брюгге

    14.08.2025

  • Спринт

    С конца 80-го года не было передачи якобы "футбольное обозрение". Только с 1989 года стала выходить передача "Спортивное обозрение", которую вел Перетурин. Передача "Футбольное обозрение" Уткина стала выходить на ТВ с середины 90-х годов. Тогда же появилось издание СМИ "Футбол-ревю", которое специализировалась только на освещении футбола.

    14.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Один из которых Аршавин? )

    14.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    лдюбили, бл... У вас там совсем никто тексты перед публикацией не проверяет?

    14.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Дзюба, Соболев, Бакаев

    14.08.2025

  • hant64

    Да, ты прав, передача начала выходить только с конца 80-го года. Я не пропускал ни одну, только в армии начал с пропусками смотреть, и то, старался). Эх, были времена... А сейчас российский футбол смотреть невозможно, меня тошнит от него.

    14.08.2025

  • spor71917

    Оперативная память - поверхностная...

    14.08.2025

  • spor71917

    Анатолий Зинченко (Зина), Владимир Саныч Казачёнок, Юрий Желудков )):soccer::soccer::soccer:

    14.08.2025

  • Спринт

    Никаких якобы "Футбольных обозрений" в 70-х годах ты не видел, по определению .. ибо такой передачи не существовало ни на телевидении, ни в средствах печати.

    14.08.2025

  • Спринт

    Какой якобы "Заслуженный мастер спорта России" .. в СССР? Да и в РСФСР таких спортивных званий отродясь не было.

    14.08.2025

  • Спринт

    Бутусов и Садырин.

    14.08.2025

  • Спринт

    Гена-питерский занимается, как и все, личной вкусовщинкой. Ни разу не поклонник Питерского футбола, но, во время службы в СКА города Ленинград, бывал на многих матчах ленинградских команд "Динамо" и "Зенит". И от ленинградских болельщиков со стажем слышал, что лучшими футболистами в Ленинграде сами лениградцы считают Бутусова и Садырина. Казаченок конечно был одаренным форвардом, но на мой взляд постороннего болельщика, Желудков был ни чем не хуже. Насмешил Гена-питерский якобы "экспертизой" нарцисного Андрюшки, который несет всегда такую дилентантскую ахинейку, что только смешно становится. Да и в Англии сей якобы "покоритель Ливерпуля", как минимум, 90% своей аглицкой фут.карьеры трудился протирателем банки запаса собственными футбольными труселями.

    14.08.2025

  • Millwall82

    Керж, не? Левин-Коган (если он Кубок СССР взял). Садырин наконец. И игрок и тренер. Казаченок и Шава все же попсовые варианты.

    13.08.2025

  • выдр

    Помню Казаченка. Но мне Желудков в том Зените больше нравился.

    13.08.2025

  • ViktorDiktor®

    Михаил Бирюков популярен был очень среди болельщиков в 80-х, он теперь один среди 14 помощников гл. тренера - из питерских. Про Желудкова уже написали, забомбил штрафные Дасаеву в Лужниках.

    13.08.2025

  • Славомудр Приморский

    Желудков - не?.. Даже мне, сызмала спартачу, первым делом именно он вспомнился. Бабе Глаше надо курс чё-нить сильнодействующего пропить - от катастрофических провалов в памяти. А препараты от прогрессирующего маразма вообще принимать регулярно. Оценивать игравшего в 44-ом году футболиста, когда сам родился только в 45-ом - это за гранью разумного. И о-о-очень далеко за )

    13.08.2025

  • hant64

    А вот мне на память сразу приходит Юрий Желудков. И он, пожалуй, первым номером идёт.

    13.08.2025

  • hant64

    Иванова, понятно, никто уже не сможет знать и помнить. Но Казачёнка действительно, в восьмидесятые знали все, и не только в Питере. Но ты, видимо, не так давно на свет появился...

    13.08.2025

  • echo2011

    Дедушка спрашивает внука,почему у него двойки по истории.А меня были пятёрки,добавил он.-Ну так в то время история была значительно короче-ответил внук.

    13.08.2025

  • lvb

    Рыжего Леву я иногда видел по телеку в период 1969-1972 годы. Ничего особо интересного не увидел, тем более что тогда "Зенит" довольно редко попадал в трансляции по 1 и 2 программах советского ТВ.. Однако он был уже на сходе, потерял скорость. По отзывам очевидцев в конце 50-х-60-х годах это был лучший форвард "Зенита". Правда многие отмечали что Бурчалкин на поле был весьма капризным игроком, любящим играть на "чистых мячах" и если его в начале игры 2-3 раза пробили по ногам, то его можно было уже менять, толку не будет. Соперники этим иногда польэовались. Однако 402 игры и 78 голов в чемпах СССР говорят сами за себя))

    13.08.2025

  • Андрей Гридасов

    Бурчалкина обязательно включил бы в этот список, его популярность была невероятной. А самый именитый - Василий Данилов, поражался его игре в защите и в "Зените", и в сборной, когда у нас была плеяда великолепных защитников. Единственный, кто имеет в "Зените" опыт игры в полуфинале чемпионата мира - в 1966 году в Англии. И он ведь первым получил среди футболистов звание "Заслуженный мастер спорта России". Орлов не назовет его, поскольку был у Васи срок тюремный...

    13.08.2025

  • Russpiel

    Видел в середине 70-х в "Футбольном обозрении" как Казачёнок углом головы за Динамо забил.

    13.08.2025

  • Сергей Чернов

    Хромченков, Клементьев, яркие были нападающие.

    13.08.2025

  • spartsmen

    для меня желудков однозначно. а в довесок казачёнок и клементьев. ондрюша - рядом. он бы в том чссср не выжил.

    13.08.2025

  • Александр Коваль

    Потрясающе. Я двоих даже не знаю. Видимо они очень популярны

    13.08.2025

  • lvb

    Ну я не знаю.. У меня сразу два возражения))) Бурчалкин и Желудков Но все же зенитчиков послушаем. Халковитселей и всяких легов не предлагать))))

    13.08.2025

  • Andre_Saratov

    Казаченок, Желудков, Аршавин. Про 1944 ничего сказать не могу.

    13.08.2025

    • «Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Сочи»

    «Пари НН» обратился в ЭСК по эпизоду с удалением Майга
