«Спартак» — «Пари НН»: Жедсон забил второй гол красно-белых

«Спартак» забил второй гол в матче против «Пари НН» в 10-м туре РПЛ — 2:0.

На 36-й минуте забил Жедсон Фернандеш.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.