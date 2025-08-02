Гол Кордобы в концовке матча принес «Краснодару» победу над московским «Динамо»

«Краснодар» дома обыграл московское «Динамо» в матче 3-го тура РПЛ — 1:0.

Гол на 87-й минуте забил нападающий Джон Кордоба — мяч после удара колумбийца из-за пределов штрафной отскочил от перекладины в ворота.

«Краснодар» набрал 6 очков и поднялся на третье место в таблице РПЛ. «Быки» в 4-м туре РПЛ сыграют на выезде с «Оренбургом» 10 августа.

«Динамо» потерпело первое поражение в сезоне — 4 очка. Бело-голубые 10 августа сыграют в гостях с «Сочи» в 4-м туре РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

02 августа 2025, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)

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