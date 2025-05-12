«Пари НН» разгромил «Крылья Советов», Боселли забил четыре гола

«Пари НН» дома крупно обыграл «Крылья Советов» в матче 28-го тура РПЛ — 5:2.

У хозяев четыре гола забил Хуан Боселли, два из них — с пенальти. Еще один гол на счету Вячеслава Грулева. У гостей отметились Иван Олейников и Владислав Шитов.

«Пари НН» набрал 26 очков и занимает 13-е место в таблице РПЛ, уступая «Химкам» (26) по дополнительным показателям.

«Крылья Советов» потерпели второе поражение подряд. Самарцы набрали 30 очков и занимают 10-ю строчку.