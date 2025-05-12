Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

12 мая, 20:58

«Пари НН» разгромил «Крылья Советов», Боселли забил четыре гола

«Пари НН» разгромил «Крылья Советов» со счетом 5:2
Руслан Минаев
Игроки «Пари НН» празднуют забитый гол.
Фото ФК Пари НН

«Пари НН» дома крупно обыграл «Крылья Советов» в матче 28-го тура РПЛ — 5:2.

У хозяев четыре гола забил Хуан Боселли, два из них — с пенальти. Еще один гол на счету Вячеслава Грулева. У гостей отметились Иван Олейников и Владислав Шитов.

«Пари НН» набрал 26 очков и занимает 13-е место в таблице РПЛ, уступая «Химкам» (26) по дополнительным показателям.

«Крылья Советов» потерпели второе поражение подряд. Самарцы набрали 30 очков и занимают 10-ю строчку.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
12 мая, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
5:2
Крылья Советов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Читайте также
СМИ указали на удивление Украины и союзников скоростью продвижения плана США
Моуринью раскритиковал футболистов «Бенфики» после победы в 1/16 финала Кубка Португалии
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Дмитриев назвал Стармера и глав ЕС лидерами хаоса и поджигателями войны
Трамп назвал последствия отказа Киева от мирного урегулирования
Популярное видео
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Игорь Малышев

    Невнятные латиносы - это к Спартаку.

    13.05.2025

  • руслан магомедов

    Ну о чем ты???? У витька-гандилы весь сезон ..опа. 30 мячей в минусе. Какой крепкий орешек???? болезный ты.

    13.05.2025

  • руслан магомедов

    Сто на сто прав. витек-гандило за всю весну столько не забил сколько вчера.Неужели витька-туебеня не погонят.

    13.05.2025

  • руслан магомедов

    Не верю Ахмат сейчас 6 очков получит и в стыках полжит всех. У них же это запросто получается.

    13.05.2025

  • руслан магомедов

    Да, кому он нужен там таких босселей своих один чмоболь , каменюка на шее.

    13.05.2025

  • руслан магомедов

    витек-гандило все равно угробит любую команду , оно туебень.Ему место в чмартаге там такие петрофаны нужны, скакать , орать, воевать с судьями. витек-гандило свалил бы ты в батэшку.

    13.05.2025

  • ONIKAN2013

    Не очень сложная задача.

    13.05.2025

  • Alexey Tarasov

    ЗТО УЖЕ ПЕРЕБОР:point_right::grinning:

    13.05.2025

  • Radiooperator

    Этот НН чуть ли не 20% голов забил за весь свой никчемный сезон в одной игре своей днищевой группой атаки!!! хоть бы не палились так тупо.

    13.05.2025

  • Radiooperator

    Видно же, что договорняк, Самара этим часто промышляет, наша РПЛ никогда не станет топ лигой с такими играми!. Осинькин, тебе не стыдно?

    13.05.2025

  • рustot

    ещё как есть

    13.05.2025

  • рustot

    КС грёбаные сливари

    13.05.2025

  • Abellardo

    Вот это подарок!

    13.05.2025

  • Pablo_75

    А если шейхи их купят, будут с ПСЖ в финале ЛЧ играть. Вот будет дерби...

    13.05.2025

  • Radiooperator

    Интересно, НН зарядил крыльям кэш или очки в следующем году))

    12.05.2025

  • spartsmen

    я тут по случаю вспомнил некоего федодрищева: где он, что с ним? жив ли, вообще, или сгинул в развалинах новообретённых территорий, повышая свой рейтинг...

    12.05.2025

  • TokTram_

    Телретически, Крылья в безопасности. Расписание за них, как и матч с потухшим Факелом. Практически - подарили надежду лишнюю оппонентам, да ещё уступили звание сильнейшей самарской команды.

    12.05.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Интер - Барселона:thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown: Реал - Барселона:thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown: Пари НН - Крылья Советов:thumbsup::thumbsup::thumbsup::muscle::muscle::muscle:

    12.05.2025

  • m_16

    А Федорищев в курсе? Интересно его комментарии услышать :)

    12.05.2025

  • m_16

    Нафиг не нужен он в Питере.

    12.05.2025

  • Пан Юзеф

    Да я всегда так, чуть переберу могу и кучу наложить в комнате прямо

    12.05.2025

  • Stanislav Telkov

    Ждем выступления самарского губера о договорняках...

    12.05.2025

  • Alexey Tarasov

    НЕ ГОЖЕ ПАНУ ДО ТАКОГО ДОХОДИТЬ:grin::grinning::point_right:НО СЕГОДНЯ МОЖНО:100: С ПОБЕДОЙ :v:?:thumbsup:

    12.05.2025

  • Инженер по охране труда

    "Факел" - мёртвый...Вчера против даже такого вялого "Локомотива" "Факел" был абсолютно беспомощен в атаке! В общем "Факел" по делу вылетел в Первую лигу: состав очень слабый для РПЛ...Для того, чтобы вернуться и играть в РПЛ воронежцам надо усиливать полузащиту и нападение. Иначе никак...

    12.05.2025

  • Инженер по охране труда

    Чудеса, однако! Но это означает лишь одно: теперь "Оренбург" одной ногой в Первой лиге, отыграть отставание от ближайшего клуба "Ахмата" в 5 очков почти нереально...Будет ли теперь "Оренбург" рвать жилы в игре с "Краснодаром"? Вот в чем вопрос...Шансы "Краснодара" на победу в РПЛ снова повысились.

    12.05.2025

  • Max Stch

    ...Нижний Верим (?) !

    12.05.2025

  • Vaclav

    Догоним и перегоним С?рлота.

    12.05.2025

  • Пан Юзеф

    да я уже в сракотан , даже обоссался на радостях

    12.05.2025

  • Дмитрий-НН

    имха в том , что для того , чтобы обойти КС , Ахмату надо обыгрывать не только Махачкалу , которой самой бы не отлететь , но и Зенит в последнем туре . А Пари - не только Факел , но и ЦСКА в москве . так что КС могут спать спокойно . А Осинькина при любом раскладе из клуба поперли бы

    12.05.2025

  • DaviT MosKv

    Ого, прикольный результат. Но, вот если бы так Ахмат обыграл Динамо Мх., то первые топ 5 комментариев были бы с вентилятором и калом)

    12.05.2025

  • SuperDennis

    Короче после первого тайма и так было все понятно, чем эта хрень закончится. Не смотрел дальше. Пробухал второй тайм в соседнем номере с коллегами по командировке.

    12.05.2025

  • shpasic

    а что ему? через год НН вернёт эти три очка.

    12.05.2025

  • sb1006

    Что там, "главный болельщик" "Крыльев", самарский губернатор, молчит ? ))

    12.05.2025

  • Rawalex

    за сколько было уплочено, столько и пропустили (окончание анекдота от Крыльев)

    12.05.2025

  • Rawalex

    Торговля очками это была, самая обыкновенная.

    12.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Ну хорош тебе Спартачам уподобляться))) Тогда они еще не обеспечили прописку в РПЛ на следующий год, а сейчас уже на курортах мысленно, а получается, что и не мысленно)))

    12.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Что за сладенький Твинк у тебя на аве?!

    12.05.2025

  • Александр Жуков

    Пари постепенно приходит в себя. А Крылья к концу сезона стали нестабильны в игре. Отрезками играют неплохо. Хозяева ещё в прошлом туре показали себя крепким орешком с Зенитом. Но у Гончаренко проблема с защитой... Часто дают бить сопернику без помех. Защитники явно не отличаются цепкостью

    12.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    КС должны улететь в пердив!

    12.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    КС самая проджная корманда РПЛ. С ЦСКА их стимулировали Спартачи с Зенитом и они упёрлись. А здесь их Нижний просто купил с потрохами! Буду рад их вылету в пердив!

    12.05.2025

  • ФОКСИ

    Первыми решили подработать крылья.....эй, пиар-губернатор, Вы, где?.....рот заклеели?....

    12.05.2025

  • fell62

    а где не продажный ?

    12.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Договорняк , чистейший . И нехуй на Урал валить , что договорняки играет . На себя смотрите . ДОГОВОРНАЯ ИГРА БЫЛА ЭТО . ПАРИ НН И КРЫЛЬЯ , СПУСТИТЬ В ПЕРДИВ

    12.05.2025

  • shpasic

    Осинькин хорррроший!

    12.05.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Всё прошло так, как и договаривались....и даже лучше....

    12.05.2025

  • Il Fas

    как бы давно считается, что проходной бал- 32 очка, все кто ниже- конкуренты, им нельзя проигрывать, имха такая

    12.05.2025

  • Александр Жуков

    Если это похоже будет на правду... то мы наблюдаем типичную стратегию Питера - ослаблять соперников... скупая у них сильных игроков. Средства позволяют. И можно продолжать таким образом продолжать чемпионское шествие.

    12.05.2025

  • Kupservas

    Кто ещё хочет доказать, что российский футбол не продажный?

    12.05.2025

  • Filin63

    Pisда вообще! Как так можно слтвать матч? Каждый год мы помогаем Нижнему в конце чемпионата! Теперь чтобы отмазаться надо Спартак обыгрывать.

    12.05.2025

  • андрей андреев

    очень охоже на слив игры волжским братьям. Крылья сейчас на подьеме и не должны были проигрывать вообще. Я видел последние игры Пари - это убожество, а тут как на заказ 5 голов. Ну, это чтобы ни у кого сомнений не было. Тошнит от этого.

    12.05.2025

  • Jean4

    Ну каким конкурентам, Крылья набрали 30 очков. Это "безопасное" кол-во очков.

    12.05.2025

  • Il Fas

    ох, так можно и в стыки скатиться, опять слив прямым конкурентам...

    12.05.2025

  • kpmanager

    а Вы говорите нет договорняков и казино в России!

    12.05.2025

  • Ёмко,и по делу.

    12.05.2025

  • Alexey Tarasov

    МОЛОДЕЦ ХУАН:thumbsup:ХОРОШО НАХУАНИЛ:point_up:?:grin::100:

    12.05.2025

  • Олег Каноков

    Крыльям стыки не светят.Ахмат может достать по очкам,но в личных Самара впереди.)

    12.05.2025

  • blue-white!

    Конец сезона, время договорняков. Ахмат только в пролёте, ибо не обеспечил себе сохранение прописки в РПЛ...

    12.05.2025

  • bvp

    Сладкая парочка - Гапонов, Евгеньев.

    12.05.2025

  • Mick Shelby

    Здесь не поспоришь.

    12.05.2025

  • Деметрио

    От стыков 4 очка, как раз НН отстаёт с 13 места

    12.05.2025

  • hant64

    Какую прописку? Есть ещё стыки, и Крылья полностью от них ещё не ушли. Но тут ситуация почти схожая с борьбой за чемпионство ЦСКА:grin:

    12.05.2025

  • krinf15

    Может и так...

    12.05.2025

  • Спринт

    Губер-трубаДУР не платит .. возьмем премию .. вестимо - за проигрыш .. у соперника .. Жить то хочется не на одну скромную зарплату .. **

    12.05.2025

  • Mick Shelby

    По-моему, это было антишоу.

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Show must go on

    12.05.2025

  • krinf15

    Зачётная хохмочка! А может и не хохмочка вовсе?!.. )))

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    0:0

    12.05.2025

  • Jean4

    Пошли подковерные игры. Крылья продались? Как можно было пропустить 5 от самой донной команды чемпионата(наряду с Факелом)? Деньги так нужны?

    12.05.2025

  • hant64

    С Боселли уже созвонились представители Зенита, завтра вылетают в Нижний для переговоров по условиям контракта:grin:

    12.05.2025

  • Деметрио

    Тебя когда-то в Самаре отмудохали?

    12.05.2025

  • инок

    Нижний с победой! Объективно им нужнее было! Но Крылья чуть не вернулись в игру. 7 голов в игре, хороший матч))

    12.05.2025

  • krinf15

    Держись и крепись, друг! :handshake::fist:

    12.05.2025

  • Kuch777

    Прекрасный результат! в следующем туре резьба по дереву - Ахмат-Даги!

    12.05.2025

  • Павел Леонидович

    вот что значат не хотят в стыки)

    12.05.2025

  • Kuch777

    Мясо - не вредно! а КС всю свою историю 1990-2025 была плюшевой командочкой, такой и останется! Мусор для постановки очков

    12.05.2025

  • Колобок Колобков

    Да,наерное это его уровень

    12.05.2025

  • Олег Каноков

    Крылья прописку в РПЛ уже обеспечили благодаря победе Акрона.)

    12.05.2025

  • fell62

    Чертаново ждёт)))

    12.05.2025

  • TORO

    Я чувствовал, что НН выиграет - им нужнее было) Пану Юзефу поздравления!)

    12.05.2025

  • fell62

    СК в стойку ....

    12.05.2025

  • Колобок Колобков

    У Осинькина в сезоне была пара моментов, чтобы уйти достойно более-менее... Теперь поздно. В Самаре это толстопузое чудище точно не оставят...

    12.05.2025

  • Бергкамп 10

    нижний очень хочет уйти со стыков . факел еще хлопнет и отправит махачкалу в стыки

    12.05.2025

  • Деметрио

    Ну как так?! Центральные защитники провалили первый тайм, дальше включили режим Барселоны, но Шитов не Ямаль.

    12.05.2025

  • За спорт!

    Вс?, Краснодар - чемпион, мои поздравления.

    12.05.2025

  • Mikhail

    Ожидал более упорной борьбы, но не получилось.

    12.05.2025

  • krinf15

    Крылышки - што это было?!.. Просто шок-шоу!!!

    12.05.2025

  • инок

    Пари НН с победой! Боселли с четыремя голами!

    12.05.2025

  • КирпичИнвест

    Вот все бы матчи были такими результативными, или хотя бы половина. РФС озолотился бы на продаже телевизионных прав )

    12.05.2025

  • Олег Каноков

    Победили те,кому нужнее было.Крылья мыслями уже нежатся на пляжах.)Нижний с победой.

    12.05.2025

  • GeoMaS

    Ганчаренко умеет начинать за здравие, но в этот раз и закончил за это.

    12.05.2025

  • 36

    Новый анекдот: "Забил как-то Пари четыре за тайм..

    12.05.2025

  • GeoMaS

    Перестрелка в Нижнем. Крылья распахнулись и получили.

    12.05.2025

  • КирпичИнвест

    Ай-да Нижний, удивил, так удивил! Еще и Химки догнали, но по личке хуже. Яркая победа!

    12.05.2025

  • МЯСО ВРЕДНО

    Болел за Крылья. Не срослось. Буду надеяться, что нервотрепки в виде стыков они все-таки избегут. Ведь пусть небольшой запасец, но есть.

    12.05.2025

  • baruv

    Боселли! Нижнему сегодня победа была важнее. Крылья согласились. Спартак в Самаре вполне проходим, как и Воронеж.

    12.05.2025

  • Atoms

    Очень неожиданно! Нижегородцам аплодисменты (что ж так не играли весь чемп?). Буки просто раскатали Крылышки, а Хуан Боселли просто озверел (в хорошем смысле). Самарским болельщикам искреннее сочувствие, но в зону вылета не должны попасть (надеюсь и верю).

    12.05.2025

    • «Пари НН» — «Крылья Советов»: Зияков ошибочно не удалил самарца

    «Пари НН» — «Крылья Советов»: видео голов матча 28-го тура РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости