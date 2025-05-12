Футбол
12 мая, 21:02

«Пари НН» — «Крылья Советов»: видео голов матча 28-го тура РПЛ

Руслан Минаев
Игроки «Пари НН» празднуют забитый гол.
Фото ФК Пари НН

«Пари НН» дома крупно обыграл «Крылья Советов» в матче 28-го тура РПЛ — 5:2.

У хозяев голы забили Вячеслав Грулев и Хуан Боселли, который оформил покер. У гостей отличились Иван Олейников и Владислав Шитов.

9-я минута. Грулев — 1:0

16-я минута. Боселли — 2:0

44-я минута. Боселли — 3:0

45+1-я минута. Боселли — 4:0

45+5-я минута. Олейников — 4:1

65-я минута. Шитов — 4:2

76-я минута. Боселли — 5:2

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
12 мая, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
5:2
Крылья Советов

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Симон Вирсаладзе

    Ну ой

    13.05.2025

  • andrew.v.ch

    А первый то был из офсайта

    12.05.2025

  • Сергей Седов

    Вот это договорняк всем договорнякам договорняк...

    12.05.2025

  • kpmanager

    а Вы говорите нет договорняков и казино в России! ура...

    12.05.2025

  • Александр Жуков

    Есть надежда - Боссели раскрылся и ожил. Посмотрим в оставшихся турах. Но с защитой Гончаренко надо что-то делать...

    12.05.2025

  • Max Stch

    первый гол, навес в штрафную защитником велеколепен

    12.05.2025

  • Александр Жуков

    Крылья выдохлись что ли к концу сезона...

    12.05.2025

  • Александр Жуков

    Постепенно Новгород наращивает качество игры к самому концу сезона. Но защита у хозяев хер...ая. Дают соперникам бить. Цепкость защитников ниже всякой критики. С Зенитом выглядели достойно в прошлом туре. Может ещё выкрутятся и останутся в РПЛ.

    12.05.2025

  • потому что Гладиолус

    Боселли делает вещи

    12.05.2025

  • henri71

    Крылья играть не хотят

    12.05.2025

    • «Пари НН» разгромил «Крылья Советов», Боселли забил четыре гола

    РПЛ, результаты 28-го тура: ЦСКА победил «Краснодар», «Динамо» обыграло «Спартак» и другие матчи
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

