«Пари НН» — «Крылья Советов»: видео голов матча 28-го тура РПЛ

«Пари НН» дома крупно обыграл «Крылья Советов» в матче 28-го тура РПЛ — 5:2.

У хозяев голы забили Вячеслав Грулев и Хуан Боселли, который оформил покер. У гостей отличились Иван Олейников и Владислав Шитов.

9-я минута. Грулев — 1:0

16-я минута. Боселли — 2:0

44-я минута. Боселли — 3:0

45+1-я минута. Боселли — 4:0

45+5-я минута. Олейников — 4:1

65-я минута. Шитов — 4:2

76-я минута. Боселли — 5:2