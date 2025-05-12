«Пари НН» — «Крылья Советов»: Зияков ошибочно не удалил самарца

На 38-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Крылья Советов» судья Ранэль Зияков совершил две ошибки: не назначил пенальти в ворота гостей и не удалил их защитника Романа Евгеньева. Тот в своей штрафной площади толкнул Александра Трошечкина и лишил его явной возможности забить гол.

Арбитр после вмешательства

Фото Скриншот трансляции

видеоассистентов Андрея Фисенко и Романа Галимова и просмотра повторов спустя четыре минуты изменил первоначальное решение. Он правильно назначил 11-метровый удар, но вместо красной карточки ошибочно показал Евгеньеву только желтую.