«Акрон» — «Ахмат»: видео голов

«Акрон» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 21-го тура РПЛ — 1:1.

27-я минута. Георгий Мелкадзе — 0:1

85-я минута. Артем Дзюба — 1:1

«Ахмат» (27 очков) до 5 матчей продлил серию без поражений и поднялся на восьмое место в РПЛ.

«Акрон» (22 очка) вышел на десятую позицию в турнирной таблице. Тольяттинцы прервали серию из четырех поражений и не побеждают уже пять матчей кряду.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

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