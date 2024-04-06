«Пари НН» — «Краснодар»: ничья после первого тайма

«Пари НН» и «Краснодар» играют вничью после первого тайма матча 23-го тура РПЛ — 2:2. Встреча проходит в Нижнем Новгороде.

Первые два гола забили игроки краснодарской команды — Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. На 34-й минуте Николай Калинский отыграл один мяч хозяев, через 6 минут Александр Трошечкин сравнял счет.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Краснодар».