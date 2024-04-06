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Сегодня, 17:35

В «Крыльях Советов» рассказали о состоянии здоровья Гарре и Бейла

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с «СЭ» высказался о состоянии здоровья игроков клуба Бенхамина Гарре и Гленна Бейла, пропустивших последние 2 матча РПЛ.

«Мы очень сильно рассчитываем, что Гарре к нам максимально быстро присоединится. С Бейлом ситуация немного сложнее. Какова вероятность, что они сыграют в ближайшей встрече с «Рубином»? Я не врач, поэтому давайте смотреть ближе к игре», — сказал Корниленко «СЭ».

В сезоне-2023/24 Гарре принял участие в 20 матчах самарцев во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативных передачи. На счету Бейла 3 забитых мяча и 4 голевых паса в 23 встречах.

На данный момент «Крылья Советов» занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 22 матчах.

Сергей Корниленко
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
Гленн Бейл
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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