В «Крыльях Советов» назвали заслуженной победу над «Уралом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу команды в матче 24-го тура против «Урала» (2:1).

Автором забитых мячей у самарцев в прошедшей встрече стал полузащитник Амар Рахманович, оформивший дубль.

«Мы настраиваемся на каждый конкретный матч, чтобы добиться положительного результата. Победа над «Уралом» очень важна для нас, потому что это серьезный противник, хорошая команда, хороший тренерский штаб и победа на выезде — это вдвойне приятно. Хотел бы в первую очень поздравить команду и тренерский штаб за прекрасно выполненную работу, считаю сегодняшнюю победу заслуженной. У нас есть задача в каждом матче играть на победу и добиваться положительного результата», — сказал Корниленко «СЭ».

На данный момент «Крылья Советов» занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 22 матчах.

14 апреля самарский клуб сыграет дома против «Рубина».