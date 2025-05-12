«Пари НН» громит «Крылья Советов» после первого тайма, Боселли оформил хет-трик

«Пари НН» с крупным счетом побеждает «Крылья Советов» после первого тайма матча 28-го тура РПЛ — 4:1.

Хет-трик оформил Хуан Боселли, еще один гол хозяев забил Вячеслав Грулев. У гостей отметился Иван Олейников.

Нижегородцы впервые в сезоне забили четыре мяча за матч.