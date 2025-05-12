«Спартак» направил обращение в ЭСК по двум моментам матча с «Динамо»

«Спартак» направил обращение в ЭСК по поводу двух моментов матча 28-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2).

«Направили обращение в ЭСК по эпизоду с фолом Касереса на Рябчуке в штрафной на 59-й минуте, и с рукой Касереса в штрафной на 81-й», — сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Спартак» из-за поражения от «Динамо» опустился на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком. Бело-голубые поднялись на четвертую строчку с 53 очками.