Судейство

12 мая, 20:16

«Спартак» направил обращение в ЭСК по двум моментам матча с «Динамо»

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Спартак» направил обращение в ЭСК по поводу двух моментов матча 28-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2).

«Направили обращение в ЭСК по эпизоду с фолом Касереса на Рябчуке в штрафной на 59-й минуте, и с рукой Касереса в штрафной на 81-й», — сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Спартак» из-за поражения от «Динамо» опустился на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком. Бело-голубые поднялись на четвертую строчку с 53 очками.

«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
  • анатолий еремин

    ПИ...шь ты Как Троцкий про 75. Во первых люди в 75 никогда не назовут украинцев "хохлами",ну и "Сорри" в довесок ко всему. А старшее поколение к родному языку относится более уважительно. Так что "извините" было уместнее. А так мне всего лишь 63 и здорорвье нормальное.

    23.05.2025

  • Игорь Сухов

    Сколько ж тебе лет папуля если мне 75? Как здоровье?

    23.05.2025

  • анатолий еремин

    Сынку, а ты хохлов видел хоть раз? А что сделал Фомин?К мячу опоздал, единоборство вчистую проиграл. Умяров первым сыграл в мяч или нет?.Так что так и получается, Фомин мужественно подставил лицо под бутсу Умярова.

    18.05.2025

  • Игорь Сухов

    Сорри Это я ерёмину писал. А получилось тебе. Извини, дорогой.

    15.05.2025

  • Игорь Сухов

    ХоХол что ли? Они тоже своих убивают и бомбят, а на наших стрелки переводят. Надо же такое написать "....подставил свое лицо(под бутсу). за это и получил" Долго думал??? Чем?

    15.05.2025

  • Борис Игоревич

    свинья, сглатывай. :grin::grin:

    14.05.2025

  • Борис Игоревич

    Заскулила свинарня, заныла. Первый раз их отсудили нормально , тк уже нет никакого смысла подсуживать окончательно развалившейся команде лузеров. Естественно, визг и вой. Ни одного левого пеналя, да ещё в их ворота поставили! Теперь хрюши обвизжаться бедные.. Но думается в чемпе уже до конца сезона будут норм мясо судить. А вот на Кубок попробуют вытянуть..

    14.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Короче я тебя понял: ОПРАВДАНИЯ в стиле кб ГЛОРА, живущего от Москвы в 2000 км, и ни разу не бывавшего и в Питере - СЕЛЬПО вообщем, переводящий стрелки и на Ногород, Оренбург, которые межу прочим уж всяко покруче Факела. Это тебе любой школьник скажет немного интересующийся футболом. Напомню. что в Новгороде были 2 команды в РПЛ, а Факела не было в большом футболе более 20 лет. Не следишь за Зенитом, а считаешь его как кб обезьяны позором - это и есть ДЕРЕВЕНЩИНА. Напоминание: Серёжа выходил вместе с Зенитом из группы ЛЕ и ЛЧ в весенний плей-офф, сыграв 6 матчей и прошёл Фенер. Москоу-клубики не сыграли НИ ОДНОГО матча в плей-офф за это же время = О на 4 клуба. Просвещайся, ПОЛЕЗНО! Чтобы не выглядеть как 99% спартачей:soccer:

    13.05.2025

  • Medovar

    Так это элемент Клубной Культуры, какая тут КК?)

    13.05.2025

  • руслан магомедов

    упоротый свинарник на люстру.

    13.05.2025

  • руслан магомедов

    ты до сих пор стучишь, а ну-ка на люстру.

    13.05.2025

  • руслан магомедов

    на люстру с шарфиком и хромбиком, не тяни.

    13.05.2025

  • руслан магомедов

    шарфик и на люстру, качайся.

    13.05.2025

  • руслан магомедов

    шарфик и на люстру во славу чмартаги.

    13.05.2025

  • руслан магомедов

    умпяров это фуфушка играющая всегда на КК. казанское иго когда уже его отоварят .

    13.05.2025

  • руслан магомедов

    кордон слейся.

    13.05.2025

  • руслан магомедов

    Ну, что может новое сказать чмартага только заговоры, судьи мяч не того калибра и так далее.Не играйте в РПЛ тут вам не рады. И продолжайте вонять своим вонючим душком. Домой в тельавиву к отцам -основателям.

    13.05.2025

  • Балу

    ПНХ, баран.

    13.05.2025

  • руслан магомедов

    чмартага подавай мульен аппеляций!!! Главное о даянке-хряке не забудьте и его подсвинках.

    13.05.2025

  • Балу

    Серб-красавчик. Публично показал судьишке чем он занимался 2 тайма. Если это не пенальти, то Динамо не Динамо, а Текстильщик Камышин.

    13.05.2025

  • анатолий еремин

    Ну вообще=то Я от Москвыв 2000 км живу во вторых полный Бардак именно в Питере. Кроме футбола, хоккей,там у вас вообще полный беспредел. А про 86 матчей так во времена Сережи вы хоть один раз из группы вышли,не сильно слежу за Зенитом,хотя Еврокубки с его участием смотрел всегда, Советская привычка. ну а Факел никак не посмещище.денег как у Газпрома конечно нет, только чем лучше Новгород или Балтика,или Оренбург. В Химках и Самаре Команды хорошие но в руководстве бардак.

    13.05.2025

  • Александр Максаков

    Визг это только от вас ! .

    13.05.2025

  • анатолий еремин

    А у кого в этом сезоне она есть?

    13.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Вену 67 помню смутно, а вот 2 Стокгольма подряд с Озеровым - на 5 баллов!!!!! Последние лет 10 смотрю только начиная с плей-офф = Некогда - внуки растут, как грибы ))) Серёжа и Зенит не причём = Просто москоу-клубики РАЗУЧИЛИСЬ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ ((( Факты/Доказательства: За ЧЕТВЕРТЬ века (2001-2025) Спартак выиграл всего-навсего 28 матчей в еврокубках, Динамо - около 20, Локо - 34, ЦСКА - 56 ЗЕНИТ = 86 (ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ) БАРДАК у вас - В Москве, а Воронеж купил БЫДЛО-Спартак, превратив Город-Герой в Факело-посмешище...

    13.05.2025

  • анатолий еремин

    Ну в 67 году чемпионат мира былв Вене В 68 в Гренобле была олимпиада и объеденили с ЧМ. Честное слово не смотрел В википидию, просто лет 10 назад перечитывал Майорова Я смотрю Хоккей,а сообщение ваше пришло мне. И про Зенит последних лет я все правильно говорил. если заметил я никогда ничего плохого не сказал про Зенит Советского периода и про чемпионство 2007,хотя тогда Зенит в последнем туре опередил Спартак,когда Домингес вынес мяч слинииворот с Сатурном.А вот начиная 2018 после того как Зенит два года прокатили Спартак и Локо и пришел ваш Сережа и начался полный бардак. Зенит играет по своим правилам отличным о всех команд. Спартак Газпром вообще мечтает стереть с футбольных страниц.И ведь про позоп футбола не Спартачи первыми сказали ,Воронежцы,потом уже покатилось повсем стадионам страны.

    13.05.2025

  • анатолий еремин

    А причем тут научитесь уметь проигрывать,вам Сергей предоставил факты и про Гладышева ипро Рябчука с Кесеросом и про Маркиньоса, а отвас в ответ детский лепет,про деньги и так далее.Что больше ответить нечем? Ввыиграли за 4 года один раз а визгу то давы в этом сезоне уже трижды проиграли

    13.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Во-первых: подправь зрение и научись читать = Адресовано не тебе, а динамику Максакову Во-вторых: Какой ты "сознательный" я определил по 2-3 твоим комментариям (грязи в адрес Зенита) В-третьих: Причём здесь комнаты ?! Я зеркало в сервант ставил для того чтобы по нему ночью смотреть ЧМ 67, 68, 69 (Стокгольмы), 70 (Мехико). В дальнейшем родители разрешали смотреть ящик напрямую

    13.05.2025

  • анатолий еремин

    А мне то зачем пишешь,я очевидный, сознательный болельщик красно =белых с 1969 года. почему пишу сознательный ,потому=чт до!969 плохо помню,но отец рассказывал в два года прибегал к нему ночью смотреть чемпионаты мира по хоккеюиз другой комнаты значит примерно1964-1965.

    13.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Да ладно, и ты такой же - очИвидный бАлельщик = = московских сект как минимум 4 стало: 1) Красно-белая, 2) Красно-зелёная, 3) Бело-голубая, 4) Красно-синяя Селяви:joy:

    13.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Вся страна за то, чтобы кб позорники снялись с чемпионата!!!

    13.05.2025

  • Александр Максаков

    Хоть раз очивидное признай , молдованин при менил захват из самбо .

    13.05.2025

  • Александр Максаков

    Ты чьих кровей будешь ? . Я причем .

    13.05.2025

  • ANTI BOMG

    Считаю, станку пора валить на... позорник будулай!

    13.05.2025

  • bandradio

    Надеюсь, сниматься с чемпионата не будут за два тура до окончания?

    13.05.2025

  • анатолий еремин

    Так если так и было.К мячу Фомин опоздал,факт.единоборство проиграл факт, ,а в спорте всегда дорогой так кто опоздал тот проиграл.этов последнее время начали ерунду придумывать вроде как поднял ногу выше положеного,акем положено. или рука в опоре.и при том этот момент Вар точно просматривал в отличииот двух пенальти на Рябчуке и руке легионера Динамо. а то что судья лоялен был к Динамо(это мягко сказано) тоже факт. Кстати и пенальти на Гладышеве тоже довольно спорный.Гладышев тоже держал Рябчука и упал он потому что пытаясь достать мяч не устоял на одной ноге. .

    13.05.2025

  • _моро

    на своих "братьев" посмотри, скажешь им что-нибудь?)

    13.05.2025

  • -философ-

    Да сами лажанули с такой игрой ! Ну смысл хныкать? Может, стоит учиться реализовывать свои голевые моменты, чем строчить жалобы? Алло, Спартак. Пусть жалобами занимается Зенит.

    13.05.2025

  • Игорь Сухов

    Потекли зелёные сопли.

    13.05.2025

  • анатолий еремин

    Ты момент посмотри нормально Умяров чисто сыграл в мяч.то есть был первым. Твой Фомин опоздал к мячу и подставил свое лицо. за это и получил. Максименко кстати тоже капитан и то что судья творил поизвол это ясно всем

    13.05.2025

  • _моро

    о, это другое, кто ноет?)))

    13.05.2025

  • Александр Максаков

    Научитесь уметь проигрывать . Как только проиграете , сразу все виноваты и строчите жалобы . Где деньги Зин ? . 65 лимонов истратили , игры нет .

    13.05.2025

  • ONIKAN2013

    Всего по двум????? После игры вопли и стенания неслись, что судья всю игру топил спартак. И даже в перерыве и после игры.

    13.05.2025

  • Федор

    Удел слабых….

    13.05.2025

  • hardoviy

    Ребята у нас игры не было. Смысл жаловаться. Что за агония

    12.05.2025

  • Serge Pol

    А что динамики так возбудились?Судья с самого начала матча был предвзят к Спартаку.Посадил сразу команду на жёлтые карточки.Нарушений у динамиков в два раза больше за матч,а предупреждений в два раза больше у спартаковцев.Это нормально для динамиков?Дальше,Гладышев самолично признался,что дорисовал нарушение.То есть,обманул судью.Хотя,судья на ВАРе питерский и так бы пенку поставил.Касерас сыграл рукой?Сыграл.Рука была отставлена и расширяла площадь тела?Да.Какие ещё нужны поводы для назначения пенальти?Далее,Рябчука в своей шрафной тот же Касерас завалил.И там было нарушение.Но,судьи закрыли глаза на эпизод.И после всех этих фортелей судей вы хотите,чтобы тренеры и игроки Спартака были спокойны?Вас в открытую убивают весь матч,а надо молчать?И Сухого,и Левникова на полиграф.Много интересного узнаем.

    12.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Не обращай внимание - это Спирт. Он в последнее время совсем берега попутал. Иногда кажется, что там за экраном малолетний дурачок, годов так 13-14. Да нет же. Даже среди малолетних ребят таких дураков найти очень трудно.

    12.05.2025

  • Спринт

    .. го.дон .. то твоя юродь хвамилиё **? .. вестимо похоже .. однако ..**

    12.05.2025

  • Gordon

    Заговор, ага :))))

    12.05.2025

  • Gordon

    Ничего более колхозного, чем хамские комментарии анонимного интернетного хамла, коверкающего фамилии, в мире не было и нет ;-)

    12.05.2025

  • Gordon

    Чисто там всё.

    12.05.2025

  • bond1951

    позорники...........помалчите...............

    12.05.2025

  • Bibigon2020

    убожество

    12.05.2025

  • shpasic

    Спартак - зенытики!

    12.05.2025

  • alexanderpisyako

    Для Спартака это обычное дело!

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Пересмотрел эпизод с Рябчуком - фол 100 процентный и желтая вторая Кассеросу. Посмотрим, что скажет ЭСК.

    12.05.2025

  • Александр Максаков

    Почему Стакановичу нет К.К. - РАЗ .А плюеться как , вроде гость , а хамло . Максименко прибежал из ворот и толкал судью где К.К. - ДВА ? . Кстати вратарь Динамо был капитаном в прошлом туре прибежал в центр поля и спокойно говорил и получил Ж.К. Умяров со злостью ударил Фомина , будто нога поехала .

    12.05.2025

  • Спринт

    Моменты с быдлячеством Стакановича колхозные тоже предоставили .. в трех экземплярах .. **?

    12.05.2025

  • ровнов

    Зря, ЭСК подробно объяснит, что судья всегда прав.

    12.05.2025

  • TokTram_

    Лебединый жест отчаяния )

    12.05.2025

  • ФОКСИ

    Советуете сопли вытереть другим - так вытрите их сначале себе сами.....

    12.05.2025

  • sdf_1

    Это как раз те моменты, которые синьор Бобров упорно замалчивает. Его репутация правдоруба и неангажированного специалиста, прямо скажу, идёт ко дну. Или уже на дне?

    12.05.2025

    Василий Березуцкий примет участие на гала-матче ЦСКА
