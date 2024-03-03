«Пари НН» и «Факел» сыграли вничью

«Пари НН» дома не смог обыграть «Факел» в матче 19-го тура РПЛ — 1:1.

Счет был открыт на 23-й минуте игроком гостей Вячеславом Якимовым. На 64-й минуте защитник нижегородцев Кирилл Гоцук сравнял.

После 19 туров РПЛ «Пари НН» идет на 9-м месте турнирной таблицы, набрав 25 очков. «Факел» располагается на 11-м месте, имея в активе 22 очка.

9 марта «Пари НН» сыграет с «Рубином» в следующем туре РПЛ. «Факел» 10 марта встретится со «Спартаком».