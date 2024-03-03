Колосков назвал справедливым результат матча «Зенита» со «Спартаком»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о матче между «Зенитом» и «Спартаком» в 19-м туре РПЛ (0:0).

«Я не рассчитывал на искрометный футбол, потому что это был первый матч после длительного перерыва. Встреча «Зенита» со «Спартаком» подтвердила мои предположения. Это была типичная весенняя игра. Было много страсти, движения, борьбы, но мало футбола. Мы не увидели каких-то комбинаций. А вот процент брака был большой, причем во всем: в передачах, в обводке. Ударов по воротам практически не было, только пара полуголевых моментов и все. Кто был ближе к победе? Было небольшое преимущество питерцев во владении мячом, а так игра была равная. Результат абсолютно справедливый», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Колоскова.

Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.