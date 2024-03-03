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3 марта, 16:07

Колосков назвал справедливым результат матча «Зенита» со «Спартаком»

Алина Савинова
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Вячеслав Колосков
Вячеслав Колосков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о матче между «Зенитом» и «Спартаком» в 19-м туре РПЛ (0:0).

«Я не рассчитывал на искрометный футбол, потому что это был первый матч после длительного перерыва. Встреча «Зенита» со «Спартаком» подтвердила мои предположения. Это была типичная весенняя игра. Было много страсти, движения, борьбы, но мало футбола. Мы не увидели каких-то комбинаций. А вот процент брака был большой, причем во всем: в передачах, в обводке. Ударов по воротам практически не было, только пара полуголевых моментов и все. Кто был ближе к победе? Было небольшое преимущество питерцев во владении мячом, а так игра была равная. Результат абсолютно справедливый», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Колоскова.

Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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