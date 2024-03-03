Лепехин заявил, что не удивлен игрой «Зенита» против «Спартака»

Легенда «Зенита» Константин Лепехин рассказал, что думает об игре «Зенита» со «Спартаком» (0:0) в 19-м туре чемпионата России.

«Игра меня не удивила. Было понятно, что так просто не будет ни одной из команд. Был большой перерыв, команды вышли из ритма официальных матчей и сейчас только втягиваются в сезон. Такие матчи всегда напряженные, тем более между такими соперниками. «Зенит» и «Спартак» в очных встречах всегда особенно мотивированы, самоотверженны, готовы разрушать, мешать играть сопернику. В других матчах питерцы более раскованно играют в атаке, а мы вчера видели строгость в действиях команды Семака. Бразильцы начали отрабатывать в обороне, делали подкаты. Мне игра понравилась, хотя она получилась не очень зрелищной для болельщиков. Но с точки зрения нерва и игры на результат, матч был позитивный», — цитирует Лепехина «Евро.Футбол.Ру».

Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.