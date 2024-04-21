«Пари НН» — «Динамо»: Калинский реализовал пенальти

«Пари НН» отыграл один мяч в матче 25-го тура чемпионата России против «Динамо».

На 90-й минуте после видеопросмотра эпизода с падением защитника нижегородцев Максима Шнапцева был назначен пенальти в ворота бело-голубых, который реализовал Николай Калинский. Счет в игре — 4:1 в пользу московской команды.

Встреча проходит в Нижнем Новгороде. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Динамо».