«Динамо» разгромило «Пари НН», нижегородцы потерпели четвертое поражение подряд

«Динамо» на выезде одержало крупную победу над «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ — 4:1.

Счет в игре открыл нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. На 44-й минуте преимущество увеличил Даниил Фомин. Еще по голу во втором тайме забили Роберто Фернандес (57-я минута) и Бителло (66-я минута). Колумбийский полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль отметился тремя результативными передачами в этой встрече.

На минуте 90-й минуте был назначен пенальти в ворота бело-голубых, который реализовал полузащитник команды хозяев Николай Калинский.

«Динамо» набрало 41 очко и занимает третье место в чемпионате России. Отставание бело-голубых от идущего на второй позиции «Краснодара» составляет 5 очков, от лидирующего «Зенита» — 6 баллов.

«Пари НН» с 28 очками сохраняет 10-ю строчку в турнирной таблице. Нижегородцы потерпели четвертое поражение подряд.