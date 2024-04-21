«Пари НН» — «Динамо»: Бителло забил гол

Полузащитник «Динамо» Бителло забил четвертый гол бело-голубых в матче 25-го тура РПЛ против «Пари НН».

24-летний футболист отличился на 65-й минуте встречи, забив после передачи Константина Тюкавина в пустые ворота. Счет в игре — 4:0 в пользу московской команды.

Встреча проходит в Нижнем Новгороде. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Динамо».