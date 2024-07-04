Гол Зе Турбо помог «Пари НН» одержать победу над «Арсеналом» из Тивата
«Пари НН» победил «Арсенал» из Тивата в товарищеском матче — 1:0. Встреча проходила на стадионе «Швейцария» в Златиборе (Сербия).
Автором единственного гола в этом матче стал нападающий нижегородской команды Зе Турбо, который отличился на 54-й минуте.
7 июля «Пари НН» проведет товарищескую встречу против сербской команды «Нови-Пазар».
Товарищеский матч
«Пари НН» (Россия) — «Арсенал» (Черногория) — 1:0 (0:0)
Гол: Зе Турбо, 54.
«Пари НН»: Медведев (Кукушкин, 46), Гоцук (Гюрджан, 46), Тихий (Ведерников, 46), Боженов (Глущенков, 46), Стаматов (Александров, 46), Лукиных (Варганов, 46), Калинский (Шнапцев, 46), Ермаков (Карапузов, 46), Калайда (Царукян, 46), Кутателадзе (Мухин, 46), Боселли (Зе Турбо, 46).
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|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
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|0
|0-0
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6
|ЦСКА
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
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|0
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|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
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10
|Ахмат
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|0
|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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