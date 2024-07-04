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Лунев: «С Личкой не было разговоров, что я буду основным вратарем «Динамо»

Алина Савинова
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Новичок «Динамо» Андрей Лунев рассказал, видит ли его главный тренер Марцел Личка основным вратарем команды.

«При переходе не было разговоров о том, что Личка видит меня основным вратарем «Динамо». Будет здоровая конкуренция. Кто сильнее, тот и будет играть. Так везде происходит», — цитирует Лунева «РБ Спорт».

Лунев перешел в «Динамо» 18 июня, подписав контракт с клубом до 2026 года. В сезоне-2023/24 32-летний футболист был основным вратарем в «Карабахе» и провел 34 матча во всех турнирах.

«Динамо» в прошедшем сезоне заняло третье место в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Андрей Лунев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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