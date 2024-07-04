Агент Бьеля: «Пеп готов приехать в Россию»

Агент Томеу Риуторд, представляющий интересы полузащитника «Олимпиакоса» Пепа Бьеля, прокомментировал вероятный переход своего клиента в РПЛ.

«Будущее Пепа в «Олимпиакосе» пока не ясно, все может быть. Что касается России, то мы готовы рассматривать предложения отсюда. Пеп готов приехать», — приводит слова агента «РБ Спорт».

С февраля этого года футболист на правах аренды выступал в Германии за «Аугсбург». За команду Бьель отыграл 11 матчей, не отметившись результативными действиями.