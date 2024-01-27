Рианчо поздравил Глушакова с днем рождения: «Нет никаких конфликтов»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для «СЭ» поздравил экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова с днем рождения.

«У меня нет никаких конфликтов. Поздравляю Дениса с днем рождения!» — сказал Рианчо «СЭ».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, проведя за клуб 172 матча. Вместе с московской командой 37-летний россиянин стал чемпионом России, бронзовым призером страны и обладателем Суперкубка.