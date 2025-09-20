Марио Фернандес: «Дуглас Сантос очень любит Россию, но его мечта — играть за сборную Бразилии»

Бывший защитник сборной России Марио Фернандес в интервью «СЭ» поделился мнением о ситуации со спортивным гражданством защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

— Недавно Дуглас Сантос сменил спортивное гражданство с российского на бразильское. Можете его понять?

— Дуглас является моим другом. Он великий человек и капитан, лучший защитник, которого я видел в России. Он очень любит эту страну, но всегда давал понять, что его мечта — играть за сборную Бразилии. Дуглас заслужил этого своей игрой за «Зенит». Желаю ему попасть на чемпионат мира-2026, — сказал Фернандес «СЭ».

Сантоса включили в расширенный состав сборной России на сбор в марте 2025 года. Однако он не вошел в итоговый. 1 сентября ФИФА объявила о смене спортивного гражданства футболиста с российского на бразильское. 5 сентября 31-летний защитник впервые сыграл за сборную Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Чили (3:0).