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Марио Фернандес: «Дуглас Сантос очень любит Россию, но его мечта — играть за сборную Бразилии»

Константин Белов
Корреспондент
Дуглас Сантос (слева) в матче сборной Бразилии против Чили.
Фото Reuters

Бывший защитник сборной России Марио Фернандес в интервью «СЭ» поделился мнением о ситуации со спортивным гражданством защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

— Недавно Дуглас Сантос сменил спортивное гражданство с российского на бразильское. Можете его понять?

— Дуглас является моим другом. Он великий человек и капитан, лучший защитник, которого я видел в России. Он очень любит эту страну, но всегда давал понять, что его мечта — играть за сборную Бразилии. Дуглас заслужил этого своей игрой за «Зенит». Желаю ему попасть на чемпионат мира-2026, — сказал Фернандес «СЭ».

Сантоса включили в расширенный состав сборной России на сбор в марте 2025 года. Однако он не вошел в итоговый. 1 сентября ФИФА объявила о смене спортивного гражданства футболиста с российского на бразильское. 5 сентября 31-летний защитник впервые сыграл за сборную Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Чили (3:0).

Марио Фернандес.«Понимаю эмоции болельщиков ЦСКА в свой адрес». Марио Фернандес — о завершении карьеры

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Дуглас Сантос
Марио Фернандес
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ФК Зенит
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Марио Фернандес: «Понимаю болельщиков ЦСКА и их эмоции в мой адрес»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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