В понедельник, 14 августа, пройдет заключительный матч 4-го тура чемпионата России — 2023 / 2024. «Пари НН» на своем поле примет «Ахмат». Игра состоится на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 19:30 по московскому времени.

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Эфир стартует в 19:15 (на «Матч Премьер» — в 19:00). Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Ахмат».

«Пари НН» в первых трех турах набрал лишь 1 очко, проиграв «Зениту» (0:2) и"Краснодару" (0:1) и сыграв вничью с «Уралом» (0:0). «Ахмат» занимает только 10-е место в таблице РПЛ с 3 очками в активе. Грозненский клуб уступил «Крыльям Советов» (1:2) и ЦСКА (2:3), но победил «Сочи» (2:1).

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