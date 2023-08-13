Акинфеев пропустит игру с «Сочи» по медицинским показаниям

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев по медицинским показателям пропустит матч с «Сочи» в 4-м туре РПЛ, сообщил главный врач армейцев Эдуард Безуглов.

Помимо этого, в матче не сыграют Бахтиер Зайнутдинов, Милан Гайич и Илья Агапов.

«У Акинфеева вчера появился дискомфорт. Несмотря на предпринимаемые усилия, он сохраняется и не позволяет ему полноценно принять участие в игре», — цитирует Безуглова пресс-служба ЦСКА.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Сочи».