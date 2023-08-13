«Зенит» дома обыграл «Факела»

«Зенит» на своем стадионе обыграл «Факел» в матче 4-го тура РПЛ — 2:0.

Первый гол на 16-й минуте забил форвард Иван Сергеев. На 90+8-й минуте отличился Густаво Мантуан.

В концовке матча игроки команд устроили потасовку.

После 4 туров РПЛ «Зенит» набрал семь очков и расположился на 5-м месте в турнирной таблице. «Факел» — на последней строчке.

20 августа «Зенит» сыграет со «Спартаком» на выезде в матче 5-го тура РПЛ. «Факел» в этот же день встретится с «Пари НН».