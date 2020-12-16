Парфенов заявил, что «Арсенал» достаточно работает над завершением атак
17:43
Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов перед матчем 19-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Ротора» ответил на вопрос, заставило ли отсутствие в стартовом составе Евгения Луценко уделить дополнительное внимание завершению атак на тренировках.
«Мы всегда уделяем время завершению атак на тренировках, — сказал Парфенов в эфире канала «Матч премьер». — Этот этап надо перебороть и перетерпеть. Специально работа (по поводу завершения атак — Прим. «СЭ») не ведется. Есть план подготовки, который мы выполняем. Мы достаточно внимания уделяем этому, как и любая команда».
Матч «Ротор» — «Арсенал» начнется в 18.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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