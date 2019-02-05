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Палата РФС по разрешению споров: "Краснодар" не отзывал заявление с просьбой расторгнуть контракт с Мамаевым

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Председатель палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов сообщил "СЭ", что "Краснодар" не отзывал свое обращение по поводу расторжения контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, который сейчас находится в московском СИЗО-2 "Бутырка" как обвиняемый в участии в двух драках в центре Москвы, случившихся утром 8 октября прошлого года.

– "Краснодар" не отзывал свое обращение по поводу Мамаева, у меня нет такой информации, – сказал Березов.

– Оно будет рассмотрено по окончании всех судебных тяжб?

– Да.

– "Зенит" не подавал аналогичную просьбу о расторжении контракта с Кокориным?

– Нет, не подавал.

Напомним, что завтра, 6 февраля, суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении сроков арестов Кокорина и Мамаева с 8 февраля до 8 апреля. (Иван Торопцев)

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