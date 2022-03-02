Оздоев в ближайшие дни продлит контракт с «Зенитом»

По информации «СЭ», полузащитник Магомед Оздоев в ближайшие дни продлит контракт с «Зенитом». Игрок согласовал все условия нового соглашения с руководством питерского клуба.

Новый контракт 29-летнего Оздоева с «Зенитом» будет рассчитано на два года, тогда как действующий истекает в конце сезона.

Оздоев перешел в «Зенит» в 2018 году. В составе сине-бело-голубых он провел 106 матчей, забил семь голов и сделал 12 результативных передач, стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России.

В текущем сезоне хавбек долго восстанавливался после травмы, так что сыграл шесть матчей и отметился одним голом.