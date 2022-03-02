Ташуев назвал Мусаева подходящей кандидатурой для «Краснодара»

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал уход Даниэля Фарке из команды.

«Сергей Николаевич (Галицкий. — Прим. «СЭ») сейчас будет искать кандидатуры. Понятно, что уход тренера в такой момент — это не очень приятно. Придет новый специалист. Он не знает уровень подготовленности команды, у него может быть другая стилистика игры. Думаю, что Галицкий выберет правильного специалиста. Скорее всего российского.



С учетом стилистики игры «Краснодара» им не так просто подобрать тренера... Возвращение Мусаева? Если честно, меня это не удивит. Он прекрасно знает футболистов и руководство клуба. При нем «Краснодар» играл в комбинационный футбол, с акцентом на атаку. Мусаев уже набил шишек. Наверняка понимает ошибки, которые у него были. Мне кажется, что сегодня это более-менее правильная кандидатура для «Краснодара», — приводит «РБ Спорт» слова Ташуева.

Сегодня, 2 марта, «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Даниэлем Фарке. Вместе с немецким специалистом клуб покинули его ассистенты Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.