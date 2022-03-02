Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:22

Ташуев назвал Мусаева подходящей кандидатурой для «Краснодара»

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал уход Даниэля Фарке из команды.

«Сергей Николаевич (Галицкий. — Прим. «СЭ») сейчас будет искать кандидатуры. Понятно, что уход тренера в такой момент — это не очень приятно. Придет новый специалист. Он не знает уровень подготовленности команды, у него может быть другая стилистика игры. Думаю, что Галицкий выберет правильного специалиста. Скорее всего российского.

С учетом стилистики игры «Краснодара» им не так просто подобрать тренера... Возвращение Мусаева? Если честно, меня это не удивит. Он прекрасно знает футболистов и руководство клуба. При нем «Краснодар» играл в комбинационный футбол, с акцентом на атаку. Мусаев уже набил шишек. Наверняка понимает ошибки, которые у него были. Мне кажется, что сегодня это более-менее правильная кандидатура для «Краснодара», — приводит «РБ Спорт» слова Ташуева.

Сегодня, 2 марта, «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Даниэлем Фарке. Вместе с немецким специалистом клуб покинули его ассистенты Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.

Даниэль Фарке. Фарке покинул «Краснодар». Он не провел ни одного официального матча

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-tashuev-musaev-pravil-naya-kandidatura-dlya-krasnodara/
Футбол
ФК Краснодар
Даниэль Фарке
Мурад Мусаев
Сергей Ташуев
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Уровень дискриминации зашкаливает». Русских хоккеистов травят в США и Канаде
Почему фигуристка Алена Косторная ушла от Этери Тутберидзе к тренеру Елене Буяновой
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 20-й тур: «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
Петржела считает уход Ракицкого большой потерей для «Зенита»
Лоськов будет исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива», у Комппера нет подходящей лицензии
Ярослав Ракицкий покинул «Зенит»
РИА «Новости»: Немецкий футбольный союз не вынуждал Гиздоля и Фарке покидать Россию
Фарке покинул «Краснодар». Он не провел ни одного официального матча
«Локомотив» не ведет переговоры с кандидатами на пост главного тренера
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Оздоев в ближайшие дни продлит контракт с «Зенитом»

Ярослав Ракицкий покинул «Зенит»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости