Ловчев: «Не вижу ничего страшного в уходе Фарке из «Краснодара»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход Даниеля Фарке с поста главного тренера «Краснодара».

«Думаю, в связи с текущей обстановкой все западники — не африканцы — потихонечку покинут наш футбол и хоккей. Ваноли со Шварцем сказали, что хотят остаться? Сегодня хотят, а завтра вызовут их куда-нибудь и скажут: «До свидания». Это общеполитичкое направление. Ничего страшного в уходе Фарке не вижу. Многие и я в том числе говорили, что на русских тренеров надо обратить внимание. Посмотрим, что будет дальше», — прокомментировал Ловчев «СЭ».

Сегодня, 2 марта, руководство клуба и главный тренер Даниэль Фарке расторгли контракт по взаимному согласию. 45-летний немецкий специалист возглавил «Краснодар» в середине января и при нем команда не провела ни одного официального матча.

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.