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Сегодня, 17:03

Ловчев: «Не вижу ничего страшного в уходе Фарке из «Краснодара»

Евгений Ловчев высказался об уходе Фарке из «Краснодара»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход Даниеля Фарке с поста главного тренера «Краснодара».

«Думаю, в связи с текущей обстановкой все западники — не африканцы — потихонечку покинут наш футбол и хоккей. Ваноли со Шварцем сказали, что хотят остаться? Сегодня хотят, а завтра вызовут их куда-нибудь и скажут: «До свидания». Это общеполитичкое направление. Ничего страшного в уходе Фарке не вижу. Многие и я в том числе говорили, что на русских тренеров надо обратить внимание. Посмотрим, что будет дальше», — прокомментировал Ловчев «СЭ».

Сегодня, 2 марта, руководство клуба и главный тренер Даниэль Фарке расторгли контракт по взаимному согласию. 45-летний немецкий специалист возглавил «Краснодар» в середине января и при нем команда не провела ни одного официального матча.

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.

Евгений Ловчев
РПЛ
ФК Краснодар
Даниэль Фарке
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 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Уфа

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

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Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

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Зенит

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Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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