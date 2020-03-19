Оздоев не поддержал челлендж с чеканкой туалетной бумаги

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев в своем официальном Instagram отказался поддерживать челлендж, связанный с чеканкой туалетной бумаги.

Его идея родилась во время карантина из-за пандемии коронавируса. Сначала было необходимост мыть руки 20 секунд и чеканить мяч. По новым правилам испытания нужно чеканить туалетную бумагу.

— Оставьте в покое туалетку, — написал Оздоев.

Из инстаграма Магомеда Оздоева pic.twitter.com/MmOjT3cBwF — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) March 19, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114 В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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