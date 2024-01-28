Экс-игрок «Локомотива» Гуренко считает, что у клуба хорошо укомплектована команда

Ветеран «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о трансферной кампании московского клуба.

— Как оцениваете трансферную кампанию «Локомотива»? Приобретений пока нет. Это тревожит?

— У «Локомотива» на данный момент хорошо укомплектованная команда.

— В СМИ пишут о переходе 27-летнего центрального защитника «Страсбурга» Ньямси, с которым достигнуто соглашение. Что думаете об этом трансфере?

— Я ничего не читал об этом новичке. Знаю только, что это достаточно опытный футболист. Надо еще посмотреть, как он будет адаптироваться, как преодолеет сложности с языковым барьером. Только время покажет, придется ли он ко двору, — цитирует Гуренко «Евро. Футбол.Ру».

«Локомотив» набрал 31 очко и на данный момент занимает четвертое место в РПЛ.