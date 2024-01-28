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Экс-игрок «Локомотива» Гуренко считает, что у клуба хорошо укомплектована команда

Виктория Кравченко
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Ветеран «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о трансферной кампании московского клуба.

— Как оцениваете трансферную кампанию «Локомотива»? Приобретений пока нет. Это тревожит?

— У «Локомотива» на данный момент хорошо укомплектованная команда.

— В СМИ пишут о переходе 27-летнего центрального защитника «Страсбурга» Ньямси, с которым достигнуто соглашение. Что думаете об этом трансфере?

— Я ничего не читал об этом новичке. Знаю только, что это достаточно опытный футболист. Надо еще посмотреть, как он будет адаптироваться, как преодолеет сложности с языковым барьером. Только время покажет, придется ли он ко двору, — цитирует Гуренко «Евро. Футбол.Ру».

«Локомотив» набрал 31 очко и на данный момент занимает четвертое место в РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005544295_gurenko_nado_esche_posmotret_kak_nyamsi_adaptiruetsya_v_lokomotive_esli_pridet
Сергей Гуренко
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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 6
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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